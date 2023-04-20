20 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1792 فرنسا تعلن الحرب على النمسا.

فرنسا تعلن الحرب على النمسا. 1929 إنشاء جهاز الشرطة الدولية (انتربول).

إنشاء جهاز الشرطة الدولية (انتربول). 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر.

المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر. 1985 الجبهة الشعبية القيادة العامة تحرر 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن 3 جنود للعدو أسرتهم أثناء اجتياح لبنان عام 1982.

الجبهة الشعبية القيادة العامة تحرر 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن 3 جنود للعدو أسرتهم أثناء اجتياح لبنان عام 1982. 1987 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الثامنة عشر) بالجزائر، ومن أهم قراراته: الاستمرار في رفض القرار 242 وكامب ديفيد ومشروع ريغان الحكم الذاتي والتقاسم الوظيفي وكل الحلول والمشاريع التصفوية.

عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الثامنة عشر) بالجزائر، ومن أهم قراراته: الاستمرار في رفض القرار 242 وكامب ديفيد ومشروع ريغان الحكم الذاتي والتقاسم الوظيفي وكل الحلول والمشاريع التصفوية. 1993 استشهاد القائد في كتائب القسام زكريا أحمد الشوربجي باشتباك مسلح دام 17 ساعة في مدينة غزة.

استشهاد القائد في كتائب القسام زكريا أحمد الشوربجي باشتباك مسلح دام 17 ساعة في مدينة غزة. 1993 كتائب القسام تأسر الضابط الإسرائيلي "شاهار سيماني" قرب مدينة بئر السبع المحتلة وتستولي على سلاحه قبل أن تضطر إلى قتله.

كتائب القسام تأسر الضابط الإسرائيلي "شاهار سيماني" قرب مدينة بئر السبع المحتلة وتستولي على سلاحه قبل أن تضطر إلى قتله. 2002 هجوم استشهادي على حاجز بيت حانون نفذه أيمن جودة من كتائب شهداء الأقصى.

هجوم استشهادي على حاجز بيت حانون نفذه أيمن جودة من كتائب شهداء الأقصى. 2008 مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب.

مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب. 2015 مقتل 90 وإصابة 398 في غارة جوية لقوات عمليَّة عاصفة الحزم عند استهداف مخازن للصواريخ في صنعاء.

مقتل 90 وإصابة 398 في غارة جوية لقوات عمليَّة عاصفة الحزم عند استهداف مخازن للصواريخ في صنعاء. 2018 الموساد الإسرائيلي يغتال العالم الفلسطيني الدكتور فادي البطش في كوالمبور.

الموساد الإسرائيلي يغتال العالم الفلسطيني الدكتور فادي البطش في كوالمبور. 2020 انهيار تاريخي في سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي إلى ما دون الصفر (-37 دولار للبرميل) لأول مرة في التاريخ، بتأثير جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

انهيار تاريخي في سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي إلى ما دون الصفر (-37 دولار للبرميل) لأول مرة في التاريخ، بتأثير جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا. 2021 مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرًا بإصابته في هجوم شنه متمردو جبهة التغيير والوفاق في شمال البلاد، وتولي نجله محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

المصدر / فلسطين أون لاين