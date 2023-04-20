20 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1792 فرنسا تعلن الحرب على النمسا.
- 1929 إنشاء جهاز الشرطة الدولية (انتربول).
- 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر.
- 1985 الجبهة الشعبية القيادة العامة تحرر 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن 3 جنود للعدو أسرتهم أثناء اجتياح لبنان عام 1982.
- 1987 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الثامنة عشر) بالجزائر، ومن أهم قراراته: الاستمرار في رفض القرار 242 وكامب ديفيد ومشروع ريغان الحكم الذاتي والتقاسم الوظيفي وكل الحلول والمشاريع التصفوية.
- 1993 استشهاد القائد في كتائب القسام زكريا أحمد الشوربجي باشتباك مسلح دام 17 ساعة في مدينة غزة.
- 1993 كتائب القسام تأسر الضابط الإسرائيلي "شاهار سيماني" قرب مدينة بئر السبع المحتلة وتستولي على سلاحه قبل أن تضطر إلى قتله.
- 2002 هجوم استشهادي على حاجز بيت حانون نفذه أيمن جودة من كتائب شهداء الأقصى.
- 2008 مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب.
- 2015 مقتل 90 وإصابة 398 في غارة جوية لقوات عمليَّة عاصفة الحزم عند استهداف مخازن للصواريخ في صنعاء.
- 2018 الموساد الإسرائيلي يغتال العالم الفلسطيني الدكتور فادي البطش في كوالمبور.
- 2020 انهيار تاريخي في سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي إلى ما دون الصفر (-37 دولار للبرميل) لأول مرة في التاريخ، بتأثير جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
- 2021 مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرًا بإصابته في هجوم شنه متمردو جبهة التغيير والوفاق في شمال البلاد، وتولي نجله محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.
المصدر / فلسطين أون لاين