الجعبري: المباحث حقَّقت نجاحاً كبيراً في منع تداول المفرقعات الخطرة

قالت المباحث العامة إنها حقَّقت نجاحاً كبيراً في محاربة ترويج وبيع المفرقعات الخطرة هذا العام في أسواق قطاع غزة.

وذكر العميد نهاد الجعبري مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة، أن المباحث ضبطت خلال جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في موسم رمضان، 13 ألفاً و246 قطعة من المفرقعات الخطرة، بالإضافة إلى 106 كغم من المواد الخام المعدّة لتصنيع مئات القطع من المفرقعات النارية.

وأوضح الجعبري، في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن جهود المباحث أثمرت في إرساء الطمأنينة والسكينة العامة خلال الشهر الكريم نتيجة الانخفاض الملموس في استخدام المفرقعات الخطرة.

وأضاف أن المباحث أوقفت 14 شخصًا عملوا على صناعة وترويج وبيع المفرقعات والألعاب النارية في أسواق قطاع غزة، من بينهم أحد أبرز مروجي المفرقعات الخطرة في القطاع (م، خ)، وتمَّت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

من جهتها اتخذت مباحث التموين إجراءات مشدَّدة حول المفرقعات الخطرة تمثَّلت في ضبط المواد الأولية التي تستخدم في صناعتها، وتنفيذ جولات تفتيشية للأسواق والمكتبات ومحال بيع الهدايا التي تقوم ببيعها.

وشدَّد الجعبري على أن جهود المباحث العامة في محاربة ظاهرة المفرقعات انعكس بشكل واضح على عدد الإصابات هذا العام، حيث سجَّلت انخفاضاً ملموساً في أعداد الإصابات الناتجة عن المفرقعات النارية، مقارنة بأعوام سابقة.

وجدَّد مدير المباحث دعوته للمواطنين إلى عدم استخدام المفرقعات خلال عيد الفطر.











المصدر / فلسطين أون لاين