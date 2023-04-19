لماذا قدَّم دوماني استقالته من رئاسة جامعة بيرزيت؟

أعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت تقديم الدكتور بشارة دوماني رئيس الجامعة استقالته من منصبه ابتداءً من نهاية العام الأكاديمي الحالي، أي بدءًا من 31 تموز 2023.

وقال المجلس في بيان له، إنه كان يرغب ودوماني بأن يستمر في منصبه كرئيس للجامعة لمدَّة أطول، ولكن التزاماته تجاه جامعة براون التي يحمل فيها اسم كرسي محمود درويش تستوجب عودته إليها. وتابع البيان "على هذا الأساس فإن مجلس الأمناء، إذ يقبل الاستقالة مضطراً وبكل أسف، سيقوم بتسمية رئيس جديد لقيادة الجامعة ابتداءً من مطلع العام الأكاديمي القادم".

وأضاف "بالرغم من قصر المدَّة التي عمل فيها الدكتور دوماني رئيساً لجامعة بيرزيت، إلا أنها كانت فترة غنيّة، خاصة فيما يتعلّق بوضعه أسس التميّز الأكاديمي والمأسسة والاستدامة المالية".

وأشار البيان إلى إشراف دوماني على إعداد الخطة الاستراتيجية (2022-2027) التي تقدّم خارطة طريق لاستمرار دور جامعة بيرزيت الريادي في المجتمع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين