قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتزيل علم فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وقامت بإزالة علم فلسطين.

وأفادت مصادر مقدسيّة أن قوات الاحتلال اقتحمت صحن قبَّة الصخرة وأزالت علم فلسطين المعلَّق على البائكة الجنوبية للمسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجرًا المسجد، وأزالت وصادرت لافتة معلَّقة على ذات البائكة، في حين لم تتمكن حينها من إنزال علم فلسطين، فاقتحمت القوات المسجد من جديد، واستخدمت السلالم لمصادرة العلم.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتدت في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك على المصلّين في المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الاعتكاف فيه، وقامت بطردهم قبل أن تعتقل وتصيب المئات منهم بالرصاص المطاطي والغاز السام والهراوات.

المصدر / فلسطين أون لاين