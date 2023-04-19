راصد جوي يتوقَّع طقس فلسطين حتى أول أيام عيد الفطر

محمد زقوت

كشف الراصد الجوي، ليث العلاَّمي، مساء أمس، توقعات طقس فلسطين خلال هذه الأيام وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال "العلاَّمي" إنه ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً اليوم الأربعاء وتكون الأجواء حارة نسبيّاً، ويشهد يوم الخميس والجمعة القادمين انخفاضًا على درجات الحرارة بمقدار 10 درجات"، ومن المتوقع أن تكون الأيام وقفة عيد الفطر وأول أيامه.

وأضاف "أن درجات الحرارة في أيام عيد الفطر القادم سواء كانت الجمعة أو السبت، تكون منعشة ولطيفة بالنهار، بارد نسبياً إلى بارد ليلاً".

والمتوقع وفق موقع طقس فلسطين، أن يشهد غداً الخميس انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملموس، ويسود جو ربيعي لطيف نهاراً ومائل للبرودة في ساعات الليل، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وبعد غدٍ الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدّل السنوي العام بنحو خمس درجات مئوية. ويسود جو غائم جزئي إلى غائم نهاراً وبارد في ساعات الصباح والمساء والليل.

والسبت، يكون الجو صافيًا ربيعيًّا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي، وباردًا ليلًا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة أيضاً.

والأحد يشهد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدَّل السنوي لشهر إبريل، ويكون الجو نهاراً صيفيّاً معتدلاً تماماً، في ساعات الليل تهب نسمات باردة في المناطق الجبلية خاصة.