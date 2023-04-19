مستوطنون يهدمون محالَّ تجارية في البلدة القديمة بالخليل

هدم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وقالت مصادر محلية، إنَّ مستوطنين هدموا بحماية من قوات الاحتلال نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق "الرايش" قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

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يُشار إلى أن المنطقة التي جرت فيها عملية الهدم مغلقة ومعزولة بالكامل من قِبل قوات الاحتلال منذ أكثر من 25 سنة.

كذلك يُمنع على المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، وبالمقابل، هي مفتوحة بالكامل أمام المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين