بلدية رفح تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر السعيد

أنهت بلدية رفح استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، متمنية للمواطنين قضاء أجمل الأوقات خلال إجازة العيد.

وأكد رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، إقرار خطة متكاملة لاستقبال الزوار في الحدائق والمتنزهات، والحفاظ على نظافة المدينة خلال الإجازة.

ولفت أن الطواقم تعمل على مدار الساعة من أجل تنظيم الأسواق والحفاظ على انسيابية الحركة، والحفاظ على سلامة المواطنين، عبر جولات التفتيش والرقابة على السلع والبضائع.

وأشار الصوفي إلى أن الحدائق والمتنزهات جاهزة لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الفطر، داعيًا إياهم للالتزام بضوابط الأمن والسلامة والحفاظ على المرافق العامة، متمنيًا في الوقت ذاته قضاء العائلات والأطفال وقتا ممتعًا.

كما دعا المواطنين إلى مساندة صناع الجمال بالحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة خلال إجازة العيد.

بدوره، دعا مدير دائرة الصحة والبيئة في البلدية سمير برهوم، المواطنين لإخراج النفايات في وقت مبكر من يوم الخميس، ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق، موضحا أن عمل صناع الجمال سيكون من بعد الفجر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما دعاهم إلى عدم إخراج النفايات في أول أيام العيد، حتى صباح اليوم الثاني، مؤكدا على ضرورة التأني في قيادة السيارات والدراجات النارية؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

ونوه برهوم أنه سيتم جمع النفايات من الشوارع الرئيسية في المدينة وتنظيف مركز المدينة بالكامل حتى ساعات فجر ليلة العيد، قائلا: "سيعود العمل كالمعتاد بعد إجازة عيد الفطر من الساعة الـ 6 صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا".

المصدر / فلسطين أون لاين