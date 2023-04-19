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رابط فحص دفعة الشؤون عن شهر إبريل الجاري

19 ابريل 2023 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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رابط فحص دفعة الشؤون عن شهر أبريل الجاري

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، صفحة إلكترونية للفحص على مخصَّصات الشؤون الاجتماعية لدفعة إبريل/ نيسان 2023.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن خطوة إطلاق صفحة إلكترونية لفحص مخصَّصات الشؤون جاءت في إطار تحسين الخدمات التي تقدّمها، وتخفيفًا عن منتفعيها في محافظات غزة.

ودعت المواطنين والمراجعين الدخول على الرابط الإلكتروني والفحص من خلاله.

وأعلنت وزارة المالية برام الله، أمس الثلاثاء أنه سيتم صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 131 مليون شيقل، موزَّعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و30 ألف أسرة في الضفة الغربية.

وكانت آخر دفعة تلقّاها منتفعو الشؤون الاجتماعية في شهر أكتوبر الماضي.

وتُصرف مخصَّصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل، وِفق محدّدات مُعلنة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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