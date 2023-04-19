التشاراك الجزائري

المكونات:

للحشوة:

3 أكواب لوز محمص ومطحون.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة سمنة.

رشة قرفة

ملعقة صغيرة فانيلا.

ماء زهر (لتجميع الحشوة).

للعجينة:

3 أكواب دقيق.

كوب زبدة لينة (خليط سمنة وزبدة).

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

نصف كوب سكر بودرة.

ماء زهر وماء (لتجميع العجينة).

للوجه:

بيضة مخفوقة مع برش ليمون.

لوز مقشر ومكسر.

طريقة التحضير:

حضري الحشوة واتركيها جانباً.

نخّلي الدقيق والسكر البودرة وأضيفي الزبدة وافركيهم جيداً.

أضيفي البيكنج باودر والبيضة والفانيلا ورشة الملح واخلطي.

أضيفي ماء زهر برشه تدريجياً وتجميع الخليط حتى تحصلي على عجينة لينة.

غطي العجينة واتركيها نصف ساعة.

كوري العجينة على شكل كرات وزن الكرة (30جرام) أو بحجم حبة المشمش.

ضعي في كل كرة مقدار (15 جرام حشوة) وافرديها على شكل أصبع.

افردي أصبع العجينة جيداً بالشوبك بشكل طولي حتى تصبح رقيقة.

لفي كل قطعة على شكل حدوة الفرس.

ادهني الوجه بالبيضة المخفوقة مع بشر الليمون وبرش اللوز المكسر.

اخبزيها في الفرن على درجة حرارة 200 وبمجرد أن تتحمر قليلاً من أسفل نحمر الوجه ونخرجها.