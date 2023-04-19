فوائد الخس للأعصاب

محمد زقوت

تتعدد أشكال فوائد أوراق الخس على جسم الإنسان إلى أن تصل فوائده إلى الجهاز العصبي، وهو من ضمن أهم أجهزة جسم الإنسان ذات الأهمية الكبيرة.

ويقول الدكتور شادي الرشيدي، استشاري المخ والأعصاب، "أن الجهاز العصبي يعتبر المحرّك الرئيس لكل أعضاء الجسم الإرادي واللاإرادي"، لدى يجب الاهتمام بهذا الجهاز بكل الوسائل المتاحة، في سبيل تغذيته وتقويته واستمراريته بشكل سليم.

ومن هذه الوسائل التي تساعد الجهاز العصبي على العمل بشكله السليم والفعال، أوراق الخس، ويُعدُّ الخس من الخضراوات الورقية الخضراء المحبَّب وجودها على سفرة الطعام بشكل كبير، بسبب مذاقها وطعمه اللذيذ والشهي.

بالإضافة إلى تعدّد فوائدها الصحية على صحة الإنسان وجهازه العصبي بالأخص، لما تحتويه نبات الخس من نسب عالية من العناصر الغذائية المهمّة للإنسان، فهو مصدر للعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A,B,C,K.

وبالإضافة أيضًا إلى العديد من المعادن، مثل: الماغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، كما أنه غني بالألياف، ومضادات الأكسدة وأهمها الفوليت، ولا يخلو من الأحماض الأمينية اللازمة لجسم الإنسان والتي تعزّز الجهاز العصبي لديه.

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وإليكم قائمة بأهم فوائد الخس للجهاز العصبي عند الإنسان:

1- الحفاظ على صحة الدماغ:

يحتوي الخس على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل التلف الخلوي وتحسين وظائف الدماغ، كما ويحتوي على فيتامين (k)، الذي يعتبر ضرورياً للتخلص من الكالسيوم الزائد في الدماغ وتحسين الذاكرة وتركيز الانتباه.

2- تخفيف القلق والتوتر:

تعمل أوراق الخس على تخفيف القلق والتوتر بسبب ما تحتويه من نسبة عالية من مادة اللاكتوكاريون، وهو مركب يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر.

3- تحسين النوم:

يحتوي الخس على مركبات طبيعية تساعد على تحسين نوعية النوم، بما في ذلك الأحماض الأمينية التي تحفز إفراز السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونات مسؤولة عن تنظيم النوم، ويعتبر النوم الصحي عام مهم وضروري للجهاز العصبي.

4- تحسين صحة الجهاز العصبي الهضمي:

يحتوي الخس على الألياف الغذائية التي تعزّز صحة الجهاز العصبي الهضمي، وتحسن حركة الأمعاء وتقلّل من المشكلات المعوية.

5- تحسين الصحة العامة:

يحتوي الخس على الكثير من العناصر الغذائية المهمَّة التي تعزّز الصحة العامة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، والتي تعزّز صحة الجهاز العصبي وتحسن الوظائف العصبية.

6- حماية الخلايا العصبية:

يُعد تناول نبات الخس باستمرار وبكمات كبيرة، يساهم في الحفاظ على الخلايا العصبية وحمايتها من خطر الموت، بالإضافة إلى حماية الجهاز العصبي من خطر تطوّر أمراضه.