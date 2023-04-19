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شوربة البروكلي والكرفس بالكريمة

19 ابريل 2023 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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شوربة البروكلي- أرشيف

المكونات:

250 جرام بروكلي.

120 جرام كرفس.

بصلة.

كوب أو كوب ونصف كريمة طبخ.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة روز ماري (إكليل الجبل) مجفف (اختياري).

لتر ماء.

ملعقة كبيرة بودرة دجاج.

ملح.

طريقة التحضير:

قطعي البصل والبروكلي والكرفس لقطع صغيرة.

في طنجرة، ضعي زيت نباتي وأضيفي البصل وقلبيه.

أضيفي البروكلي والكرفس وقلبي ثم أضيفي الماء ثم بودرة الدجاج أو مرقة.

أضيفي البهارات والأعشاب حتى تغلي ثم خفضي النار واتركيها قرابة ربع ساعة.

اطحنيها في مطحنة الطعام.

أعيديها للنار وأضيفي الكريمة حتى تغلي ثم أطفئي النار وقدميها.

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#شوربة البروكلي

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