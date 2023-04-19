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كرات البطاطا والسبانخ

19 ابريل 2023 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

المكونات:

صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة. 

بصلتان مقطعتان ناعمًا.

 كوبا سبانخ مفروم ومعصور.

3 حبات بطاطا متوسطة الحجم مسلوقة.

بابريكا.

بهار الكيجن (اختياري).

ملح.

فلفل أسمر.

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب حليب سائل أو كريمة أو قشطة.

فلفل أحمر مطحون.

صوص بشاميل (مع كريمة طبخ وأوريجانو وبودرة دجاج).

للتزيين:

رشة جبنة وأوريجانو.

طريقة التحضير:

قلّبي الدجاج بقليل من الزيت حتى يتغير لونه. 

أضيفي البصل والبابريكا وبهار الكيجن والملح والفلفل.

للتغليف: أضيفي للبطاطا المسلوقة وهي ساخنة الزبدة والحليب أو الكريمة أو القشطة.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر المطحون واهرسي.

أضيفي على البطاطا المهروسة السبانخ المعصور واخلطي.

خدي من البطاطا كرة بحجم البيضة واحشيها من الدجاج وأقفليها جيداً على شكل كرة.

رتبي الكرات في صينية فرن، أضيفي صوص البشاميل.

رشي على الوجه الجبنة والأوريجانو، أدخليه في الفرن على درجة حرارة 200 لتتسبك لمدة ربع ساعة.

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#كرات البطاطا

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