6 نباتات منزلية للصيف تُلطّف الهواء في الأيام الحارة

غزة/ فلسطين:

هل تعلم أن هناك طريقة لتهدئة الحرارة داخل منزلك في هذا الجو الحار دون أن تزيد من سعر فاتورة الكهرباء؟ نتحدث هنا عن نباتات منزلية للصيف ستتولى هذه المهمة عن المكيف أو المروحة.

فكِّر قليلاً في المنطق، إذا كنت أخذت جولة سابقاً في غابة، بالتأكيد لاحظت أن درجة الحرارة عند المشي داخل الغابة ألطف كثيراً، والهواء أبرد وأكثر إنعاشاً عن خارجها، مهما كانت درجة الحرارة مرتفعة.

لذلك، فإن وضع بعض النباتات في منزلك، علاوةً على جعلها المنزل ينبع بالحياة الطبيعية الهادئة، فإنها ستخفض درجة الحرارة إلى ما قد يصل إلى 10 درجات، كون هذه النباتات تمتص الماء من التربة، ثم تخرج مواد ترطب الهواء من مسامّ أوراقها (الثغور)، مثلما يتعرق البشر، وفق ما نقله موقع "هانكر" الأمريكي عن وزارة الزراعة الأمريكية.

نبات العنكبوت:

كلما زادت الأوراق زاد الهواء الرطب الذي يخرج بالأجواء، وعدد قليل من النباتات المنزلية تمتلئ بالأوراق، كما في نبات العنكبوت الشهير ذي الأوراق الطويلة النحيلة.

لا تقوم نباتات العنكبوت بتبريد الهواء في غرفة المعيشة فحسب، بل تقوم أيضاً بتنظيف وإزالة المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الهواء، وهي سموم كيميائية قد تحملها ذرات الهواء، وتنبعث أساساً من مواد البناء والأثاث ومستلزمات التنظيف.

صبار الألوفيرا:

إذا قطعت أحد أفرع الصبار لتدهن بالجل حروق الشمس على بشرتك فستشعر بقوة التبريد. وعموماً صبار الألوفيرا نجم بارز في تهدئة درجة الحرارة وإزالة الفورمالديهايد والبنزين من الهواء، إذ يمتص ثاني أكسيد الكربون، ثم يطلق الأكسجين البارد مرة أخرى في الهواء.

شجرة التين الناحبة/الباكية

التين الباكي هو نبات منزلي رشيق بأوراق خضراء زاهية تشبه الكمان، تساعد هذه النباتات على إبقاء الهواء داخل غرفتك رطباً وبارداً، وهي نعمة حقيقية في الصيف الحار، وكلما زاد طول الجذع ومقدار أوراق الشجرة زادت فرصة تبريد الهواء.

نبات الثعبان

هذا نبات آخر سهل العناية ينظف وينقي الهواء، اسمه العلمي سانسيفيرا، والشعبي هو نبات الثعبان، وهو نبات عصارة ذو أوراق مستقيمة تشبه الحزام وبأطراف حادة.

تخزن أوراق النبات النضرة المياه تماماً مثل الصبار، وتنتقل إلى الهواء عن طريق أفرعه بمعدل مرتفع. يمتص النبات ثاني أكسيد الكربون خلال النهار، ويطلق رطوبة باردة ليلاً، ما يعني أن وضع نبات الثعبان في غرفة النوم طريقة رائعة للحصول على نوم جيد في الليل، خصوصاً أنه يزيل السموم من الهواء مثل البنزين والفورمالديهايد.

زنبق السلام

هذا النبات الاستوائي سيكون سبباً كافياً لتجديد الهواء في منزلك، وهو نبات هادئ جداً بأوراق خضراء ووردات بيضاء صغيرة.

تذكر أنه كلما زادت مساحة سطح النبات زادت كمية الرطوبة التي يطلقها. الأوراق الخصبة الضخمة تجعل هذا النبات لا يقدر بثمن لتبريد الهواء في غرفة المعيشة أو غرفة النوم.

نخيل البامبو:

هذا النخيل الصغير موطنه الأصلي في المكسيك وأمريكا الوسطى، ونادراً ما يصل طوله إلى مترين، وأوراقه الكبيرة يمكن أن تعمل كمرطب هواء ممتاز، كما يصفي الهواء من ثلاثي كلورو الإيثيلين.