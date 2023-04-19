طريقة تحضير المنسف الأردني باللبن

المكوّنات:

كيلو جرام لحم غنم.

بصلتان مقطعتان إلى جوانح.

3 أوراق غار.

عودا قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

3 حبات هال صحيح.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

لتحضير الصلصة:

لتر ونصف لبن زبادي.

ملعقة كبيرة نشا.

لتحضير الأرز:

كوبا أرز بسمتي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة السبع بهارات.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

للزينة:

خبز صاج (بحسب الحاجة).

ملعقتان كبيرتان لوز مقشر مقلي.

ملعقة كبيرة صنوبر مقلي (اختياري).

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، ضعي اللحم، وورق الغار، وعيدان القرفة، والهيل، والبصل، والزنجبيل.

نكّهي اللحم بالفلفل الأسود والبهارات العربية.

أغمري المكونات بالماء واتركي القدر على النار حتى ينضج اللحم.

أخرجي قطع اللحم من القدر ثم صفي ماء سلق اللحم واتركيها جانباً.

لتحضير اللبن: في وعاء ضعي اللبن والنشاء ثم اخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

اسكبي مزيج اللبن في قدر على نار متوسطة ثم أضيفي مقدار 3 أكواب من ماء سلق اللحم.

اتركي القدر على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي الخليط.

زيدي قطع اللحم على مزيج اللبن واتركيه يغلي لحوالي 15 دقيقة على نار خفيفة.

لتحضير الأرز: في قدر على نار متوسطة، حمي الزيت النباتي ثم زيدي الأرز.

نكّهي الأرز بالملح، الكركم والبهارات العربية المشكلة.

قلبي المكونات ثم اسكبي 4 أكواب من الماء.

عند غليان المزيج غطي القدر وخففي النار حتى ينضج الأرز وتجف السوائل.

ضعي خبز الصاج في قعر طبق التقديم ثم اسكبي مقدار كوب من مزيج اللبن.

زيدي الأرز على الطبق ثم ضعي قطع اللحم.

وزعي كمية من مزيج اللبن، اللوز والصنوبر المقلي على الوجه.