19 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت في النهاية إلى قيام الولايات المتحدة.

اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت في النهاية إلى قيام الولايات المتحدة. 1936 بداية الإضراب الكبير في الثورة الكبرى بفلسطين 1936-1939م.

بداية الإضراب الكبير في الثورة الكبرى بفلسطين 1936-1939م. 1974 المسبار الفضائي (بيونير 11) ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات.

المسبار الفضائي (بيونير 11) ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات. 1980 المغرب يشارك في يوروفيجن.

المغرب يشارك في يوروفيجن. 1995 شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفدرالي في أوكلاهوما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفدرالي في أوكلاهوما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. 2005 انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بندكت السادس عشر وذلك في اليوم الثاني من بدء مجمع الكرادلة اجتماعاته لانتخاب بابا جديد خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني.

انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بندكت السادس عشر وذلك في اليوم الثاني من بدء مجمع الكرادلة اجتماعاته لانتخاب بابا جديد خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني. 2008 فوز بايرن ميونخ على دورتموند في نهائي كأس ألمانيا والذي أقيم على ملعب العاصمة برلين.

فوز بايرن ميونخ على دورتموند في نهائي كأس ألمانيا والذي أقيم على ملعب العاصمة برلين. 2009 النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الشيخ حامد البيتاوي يستهدف في محاولة اغتيال، وحماس تحمل السلطة في الضفة الغربية المسئولية الكاملة عن حياته.

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الشيخ حامد البيتاوي يستهدف في محاولة اغتيال، وحماس تحمل السلطة في الضفة الغربية المسئولية الكاملة عن حياته. 2013 صحيفة برافدا الروسية تكشف ممارسات إسرائيلية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تتمثل بحقنهم بفيروسات تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والكبد المزمن والوفاة لاحقاً.

صحيفة برافدا الروسية تكشف ممارسات إسرائيلية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تتمثل بحقنهم بفيروسات تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والكبد المزمن والوفاة لاحقاً. 2015 محكمة جنايات مصريَّة تقضي بإعدام 11 مُتهمًا في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت سنة 2012م.

محكمة جنايات مصريَّة تقضي بإعدام 11 مُتهمًا في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت سنة 2012م. 2021 نجاح مروحية إنجينويتي التابعة لناسا في الطيران على سطح المريخ وهو أول طيران لطائرة بمحرك على كوكب آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين