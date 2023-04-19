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إصابة 4 أشخاص طعنا بصالة رياضية في دويسبورغ بألمانيا

19 ابريل 2023 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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إصابة 4 أشخاص طعنا بصالة رياضية في دويسبورغ بألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة جراء تعرضهم للطعن بسكين في صالة ألعاب رياضية بمدينة دويسبورغ غرب البلاد.

وذكرت شرطة دويسبورغ، في بيان أنها "تبحث عن مشتبه به واحد على الأقل على خلفية الهجوم".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم عشوائيًا، وما إذا كان واحدًا أو أكثر من الضحايا قد استُهدف عمداً.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة من الضحايا نقلوا إلى المستشفى بإصابات خطيرة، بينما لم تكن حالة الرابع حرجة.

وناشدت الشرطة شهود العيان وطلبت من أي شخص لديه معلومات للتقدم والمساعدة في التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

المصدر / وكالات
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#ألمانيا #طعن #صالة رياضية

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