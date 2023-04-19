21 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 21 عملا مقاوما، أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

ووقف مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب عملية تصدي للمستوطنين واندلاع المواجهات في 13 نقطة.

وشهدن مدينة القدس عملية إطلاق نار في الشيخ جراح أدت لإصابة مستوطنين، إلى جانب اندلاع المواجهات في أبو ديس والرام والأقصى.

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واندلعت مواجهات مع الاحتلال في البيرة وجنين والخليل، فيما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في رام الله بالقرب من مستوطنة شاكيد ومستوطنة ميراف، بالإضافة إلى مخيم جنين، ومستوطنة أرييل في سلفيت، بينما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في بيت أمر بالخليل.

وفيما يخص العمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية، إصابة 3 من المستوطنين بعد عملية إطلاق استهدفتهم في حي الشيخ جراح بالقدس، إلى جانب إطلاق نار استهدف سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة ارئيل في سلفيت.

كما سجلت الضفة عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال في مخيم جنين وعلى مستوطنتي ميراف وشاكيد في جنين، واستهداف سيارات المستوطنين بالحجارة وقوات بالزجاجات الحارقة خلال المواجهات في بيت أمر.

المصدر / فلسطين أون لاين