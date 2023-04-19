اشتباكات مسلحة في جنين ومداهمات للاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة

وقعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الأربعاء، بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين، تزامنا مع مداهمات واسعة شنها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية.

واندلعت الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في محيط بلدة قباطية جنوب جنين، عقب اقتحام البلدة بآليات وتعزيزات عسكرية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، وقامت بمداهمة أحد المنازل، إلى جانب اقتحام قرية المنشية جنوب المدينة ومصادرة إحدى المركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، فيما شمت حملة مداهمات في منطقة رأس شحادة بمخيم شعفاط

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واعتقلت قوات الاحتلال والد الشاب طارق صالح من بلدة عارورة شمال غرب رام الله، للضغط على نجله من أجل تسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال رام الله، وداهمت عدة منازل وعاثت فيها خرابا.

وشهدت محافظة نابلس عدة مداهمات واعتقالات، بينها اعتقال الشابين علاء ماجد نواف صنوبر وأحمد هشام عبد الفتاح صنوبر من قرية يتما جنوب المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم عسكر شرق نابلس، وهما ‫عبد الهادي خروشة، وعبد الله زمر بعد اقتحام قوات خاصة المخيم، وذلك قبل أن تصل تعزيزات عسكرية لمخيم عسكر.

‫وتصاعدت اعتقالات الاحتلال في الضفة الغربية، وسجلت منذ بداية العام الجاري أكثر من ألفي فلسطيني بينهم 350 طفلًا و40 سيدة وفتاة.

المصدر / فلسطين أون لاين