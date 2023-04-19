الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وحارا إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا دافئا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الخميس

وغدا، الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الجمعة

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو صافيًا ربيعيًا لطيفا نهاراً غائما جزئيا نهارا وباردًا ليلاً، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين