"حماس": ما كشفه الاحتلال جزء بسيط من بطولة مقاتلي القسام

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إن ما كشفته وسائل الاعلام الصهيونية يشكل جزءاً بسيطاً من البطولة والبسالة التي تحلى بها مقاتلي القسام، وقدرتهم على إرباك جيش الاحتلال، وخداع كل منظومته الأمنية، وامتلاك القسام عبر استخباراته معلومات دقيقة عن العدو أثناء المعركة.

وأضاف قاسم في تصريح وصل نسخة عنه فلسطين أون لاين:" إن تفاصيل هذه العملية يؤكد أن قضية الأسرى تشكل محوراً مركزياً في المسار العملياتي أثناء المعارك التي تخوضها كتائب القسام، وأن تحرير الأسرى يشكل اولوية عملية لقيادة القسام.