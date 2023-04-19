رونالدو يتحول لمصارع خلال مواجهة الهلال

خلال مباراة في الدوري السعودي للمحترفين بين فريقي النصر والهلال، الثلاثاء، قدم نجم كرة القدم الدولي، كريستيانو رونالدو، عرضا يشبه أداء المصارعين، بحسب وسائل إعلام.

ووفقا لموقع "سي بي أس سبورت"، ركض رونالدو خلف لاعب الهلال، جوستافو كويلار، وقفز في الهواء ولف ذراعه حول رقبة كويلار ليوقعه على الأرض، وكأنه في إحدى منافسات مباريات المصارعة الحرة للمحترفين.

وحصل رونالدو على بطاقة صفراء بسبب هذا الخطأ، وربما كان محظوظًا بتجنب البطاقة الحمراء. وخسر النصر المباراة بنتيجة 2-0، بحسب الموقع.

وسخر "سي بي أس سبورت" من حركة رونالدو مع كويلار، مشيرا إلى أنه قد يكون قادرًا في المستقبل عل استكشاف مواهبه في حلبات المصارعة متى قرر الابتعاد عن كرة القدم.

والتحق رونالدو بنادي النصر بعدما وقع عقدا معه في ديسمبر. وفي الفترة القصيرة التي قضاها مع فريقه الجديد، كان أداء رونالدو مميزا بشكل لا يصدق، ونجح في مساعدة النصر للاقتراب من صدارة ترتيب الدوري، والذي لا يزال يحتفظ فيه بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد في المركز الأول.

ويحتل رونالدو، في موسمه الحادي والعشرين لكرة القدم الاحترافية، المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدفًا في 10 مباريات.

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RON RON GOES FULL WWE 🤼‍♂️🤯 As if he's only recently realized how long he's been out of the headlines. JUST WATCH ME.



Need a new color card for whatever sort of foul that is. 🟨pic.twitter.com/kZkYEZWroL — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 18, 2023

المصدر / وكالات