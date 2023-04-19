الناتو يسعى لاتفاق مع الصين بشأن "الاستخدام المسؤول" للذكاء الاصطناعي العسكري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج أمس الثلاثاء إن الحلف يريد التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن القواعد التي تحدد الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التخريبية في المجال العسكري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء أن الناتو يسعى إلى تطوير معايير عالمية مشتركة للتقنيات الجديدة، لمتابعة استراتيجية الذكاء الاصطناعي المتفق عليها بين أعضاء التحالف والتي تحدد مبادئ الاستخدام المسؤول.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر للناتو حول الحد من التسلح ونزع السلاح عبر رابط الفيديو: "ستكون الخطوة التالية هي التعامل مع الصين، بشأن كل من هذه القيم والمبادئ، ولكن أيضا ربما الاتفاق على بعض قواعد الطريق للاستخدام المسؤول".

وأضاف أن موظفيه على اتصال منتظم مع نظرائهم في عواصم الدول بما في ذلك بكين، وفقا لبلومبرج.

المصدر / وكالات