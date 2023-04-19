انهيار أرضي يدفن شاحنات فـي باكستان

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون، في انهيار أرضي ضخم أدّى إلى دفن عشرات الشاحنات كانت في انتظار العبور من باكستان إلى أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

ويخشى رجال الإنقاذ أن يُحاصر المزيد من الناس أحياءً أو أمواتاً تحت الأنقاض، ونشروا كلاب بحث وإنقاذ في مكان الحادث، حيث استخدم العمّال بحذر معدات ثقيلة لتحريك التربة ونقل الحطام.

وضرب الانهيار الأرضي معبر توركام الحدودي، إثر هطول أمطار غزيرة وعاصفة رعدية في شمال وشمال غرب باكستان مساء الإثنين، وهو أكثر نقاط العبور ازدحاماً وأهمها للتجارة بين البلدين، حيث كانت أكثر من 120 شاحنة تنتظر العبور.