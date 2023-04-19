قرار راموس النهائي بشأن مستقبله مع سان جيرمان

حسم الإسباني سيرخيو راموس خياره الأساسي في موضوع بقائه في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لعام إضافي، بحسب ما ذكرته مصادر صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء.



ووفقاً لما كتبته صحيفة "موندو ديبورتيفو" المعروفة، فإنّ النجم السابق للاروخا، قرّر تمديد مغامرته في نادي العاصمة الفرنسية، ويشعر بقدرته على تقديم المزيد للفريق على الرغم من بلوغه عتبة السابعة والثلاثين من عمره، ولكن في الجهة المقابلة، يتمنّى أن تعقد اجتماعات التمديد قريباً من مسؤولي النادي.



وعلى الرغم من أنّ سان جيرمان لم يفاتح راموس في موضوع التجديد حتى الآن، فإنّ الأصداء الباريسية تؤكد رضا رئيس النادي ناصر الخليفي وإدارته على ما قدّمه مدافع ريال مدريد السابق في الموسم الراهن، من روح عالية وعقلية احترافية مكنته من تحقيق إضافة ملموسة للفريق، وهو الأمر الذي قد يجعل التجديد مسألة وقت لا أكثر.



وتثمّن الإدارة الباريسية الدور الحاسم الذي لعبه راموس في تماسك الخط الخلفي للفريق في ظل غياب مؤثر لكل من بريسنل كيمبيمبي، والقائد البرازيلي ماركينيوس للإصابة، وهو ما جعل منه ركيزة في تشكيلة المدرب كريستوف غالتييه، الذي اعتمد عليه في 38 مواجهة كاملة هذا الموسم حتى هذه اللحظة، سجّل فيها 3 أهداف ومنح تمريرة حاسمة واحدة.



وفي معرض تحليلها لتأخّر خطوة التجديد، ذكرت الصحيفة الإسبانية، أنّ إدارة باريس لا تتهرب من التمديد لراموس، لكنها تحاول التزام الهدوء والتركيز على هدف محوري حالياً، ألا وهو ضمان تحقيق لقب الدوري الفرنسي الذي يتصدّر ترتيبه بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه وغريمه، أولمبيك مارسيليا.



على جانب آخر، سيكون راموس على استعداد لتخفيض راتبه عند إجراء مفاوضات التمديد، حاله حال كل لاعب في وضعيته؛ لأنّ النادي الفرنسي يهدف لخفض كتلة الأجور المرتفعة لديه، وسيستغل فرصة رغبة راموس في البقاء مع ارتفاع عامل السن لديه لتحقيق المعادلة المطلوبة،

وهو ما لا يرفضه المدافع الإسباني، بحسب المقربين منه، الذين يؤكدون أيضاً أنه يرغب في المكوث عاماً إضافياً على الأقل في المستوى الاحترافي والعالي، بهدف التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في مشواره، قبل خوض مغامرة جديدة قد تكون سعودية في خاتمة لمسيرته الحافلة.

المصدر / فلسطين اونلاين