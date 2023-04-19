توخيل يحسم مصير مشاركة ماني في مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

أعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، استدعاء مهاجم الفريق، السنغالي ساديو ماني، للقائمة المعنية بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم غد الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا".



وكان بايرن ميونخ قد خسر مباراة الذهاب في مدينة مانشستر بنتيجة 0-3، وبات بحاجة إلى الفوز بنتيجة كبيرة من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إن "قضية شجار ماني وزميله ليروي ساني قد أغلقت بشكل نهائي"، قبل أن يضيف: "سيكون ساديو ضمن القائمة، يتعين علينا الانتظار إلى غد لمعرفة ما إذا كان سيشارك منذ بداية المباراة".



وكان ماني قد وجه لكمة إلى وجه ساني في غرفة تغيير الملابس، عقب نهاية مباراة الذهاب أمام سيتي في ملعب "الاتحاد"، ما كلفه عقوبة الإيقاف لمباراة وحيدة استنفذها أمام هوفنهايم في الدوري الألماني، بالإضافة إلى تسليط عقوبة مالية عليه.



من جهة أخرى، ألمح مدرب البافاري إلى إمكانية إشراك المهاجم الكاميروني إيريك شوبو موتينغ في المواجهة، بعد غيابه عن لقاء الذهاب، بقوله: "تشوبو يزيد لنا القوة في الكرات الثابتة، وسيقدم لنا إضافة كبيرة في حال مشاركته غدا. إذا سارت الأمور جيدا فإنه سيبدأ المواجهة أساسيا".



وشدد توخيل على ضرورة التركيز في مباراة غد، من أجل تحقيق الفوز، وتابع: "على الرغم من تقدم سيتي أتوقع أيضا ضغطا كبيرا منهم في البداية، سيحررون أنفسهم من النتيجة كأنهم لم يلعبوا مباراة الذهاب، علينا أن نكون أذكياء. أتوقع أن بإمكاننا سد الثغرات بسرعة".



وأردف: "ندرك صعوبة المهمة التي تنتظرنا. لكننا سنحاول قلب الأمور لصالحنا، نحتاج إلى الحماس والتركيز في جميع اللحظات، وعلينا أن ندخل المباراة جيدا في الشوط الأول، يمكن دائمًا تغيير الأمور في أسرع وقت ممكن في كرة القدم، وسنسعى لذلك لأن هذا هو هدفنا الوحيد".

المصدر / فلسطين اونلاين