تحدث بضع مرات كل قرن... ظاهرة فلكية نادرة جداً الخميس القادم

ستشهد أجزاء من منطقتَي المحيط الهادئ والمحيط الهندي في 20 نيسان الجاري نوعاً نادراً من الأحداث الفلكية تُسمَّى "الكسوف الشمسي الهجين".

ويحدث "الكسوف الشمسي الهجين" ما بين الكسوف الكلّي والكسوف الحلقيّ مع سباق ظلّ القمر فوق الأرض.

وهذا الخليط من أنواع الكسوف نادر جداً، ويحدث بضع مرات فقط كلّ قرن. وسيكون الكسوف الهجين مرئيّاً من غرب أوستراليا وتيمور الشرقية وشرق إندونيسيا بدءاً من الساعة الـ01:36 بتوقيت غرينتش، وينتهي في الـ06:59 بتوقيت غرينتش.

وسيرى عدد من مراقبي السماء في هذه المناطق كسوفاً كليّاً للشمس، في حين سيرى آخرون "حلقة النار"، وهو الكسوف الحلقيّ. ويمكن للبعض الآخر مشاهدة كسوف جزئيّ للشمس إذ يحجب القمر جزءاً من قرص الشمس.

لكن نقطتين على الأرض ستشهدان انتقال الكسوف من الحلقي إلى الكلي ثم إلى الحلقي مرة أخرى. ومع ذلك، فإنّ هذَين الموقعَين سيكونان بعيدين وسط المحيط، وفق ما أشار جيمي كارتر من موقع "ProfoundSpace.org" في شرحه للكسوف الهجين المرتقب يوم الخميس في الـ20 من نيسان.

يذكر أنّ الكسوف الأخير من هذا النوع حدث منذ ما يقارب الـ10 سنوات في 3 تشرين الثاني عام 2013. وتعتبر ليلة الكسوف من الليالي التي يفضلها الفلكيّون، لأنّها تمكّنهم من رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.