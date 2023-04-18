من هونغ كونغ.. أكبر ياقوتة تبدأ جولة حول العالم

تستعد دار "سوذبي" للمزادات لعرض ياقوتة عملاقة، بغرض بيعها في مزاد علني خلال الصيف.

ويبلغ وزن الياقوتة حوالي 55.22 قيراط وتسمى "ايستريلا دي فورا" (Estrela de Fura) أو نجمة فورا بلغة موزمبيق الرسمية، والموجودة حاليا في هونغ كونغ.

اقرأ أيضا: تويتر يقيد رؤية التغريدات التي تنتهك قواعد المنصة

وبعد هونغ كونغ، ستصل الياقوتة والتي تعتبر الأكبر في العالم، إلى تايبيه ومن ثم إلى سنغافورة وجنيف ودبي والصين قبل أن تعرض في المزاد في نيويورك في 8 يونيو/حزيران، ومن المتوقع، أن تباع الياقوتة بأكثر من 30 مليون دولار مما يجعلها أغلى ياقوتة ستباع في مزاد.

وقال يوني كيم، المتخصص في قسم المجوهرات في دار "سوذبي" في هونغ كونغ، إنه تم اكتشاف الياقوتة في العام الماضي في يوليو/تموز، في منطقة مونتيبيوز الشمالية في الموزمبيق، وتعدّ الياقوتة واحدة من الأحجار الجديدة التي نراها للياقوت.

جرى تحديد الرقم القياسي العالمي الحالي للياقوت، بعد أن جرى بيع ياقوتة شروق الشمس في مزاد في دار "سوذبي" بجنيف خلال مايو/ أيار 2015، وهو حجر بورمي وزنه 25.59 قيراط بِيع بـ30.3 مليون دولار.