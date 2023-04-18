تويتر يقيد رؤية التغريدات التي تنتهك قواعد المنصة

قالت الشركة في تحديث سياستها، إن منصة التواصل الاجتماعي تويتر ستسمح بحرية التعبير ولكن ليس "حرية الوصول" لأنها ستحد من ظهور التغريدات التي تنتهك قواعدها.

سيطبق تويتر في البداية مرشح الرؤية على التغريدات التي يتبين أنها تنتهك القواعد ويوسعها إلى مجالات أخرى لاحقًا.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي إن مستخدمي تويتر لهم الحق في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من الرقابة.

وأضافت الشركة في بيان لها "نعتقد أيضًا أنه من مسؤوليتنا إبقاء المستخدمين على منصتنا في مأمن من المحتوى الذي ينتهك قواعدنا. هذه المعتقدات هي أساس حرية التعبير وليس حرية الوصول، لذا عند الاقتضاء، سنقوم بتقييد الوصول إلى التغريدات تنتهك سياساتنا من خلال جعل المحتوى أقل قابلية للاكتشاف".

وبينت الشركة "تقييد الوصول للتغريدات والمعروف أيضًا باسم تصفية الرؤية، هو أحد إجراءات الإنفاذ الحالية لدينا التي تسمح لنا بتجاوز نهج، الإجازة مقابل الإزالة للإشراف على المحتوى. ومع ذلك، مثل الأنظمة الأساسية الاجتماعية الأخرى، اتسمنا بالشفافية عندما اتخذنا هذا الإجراء".

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي أنها لن تضع إعلانات بجوار المحتوى المصنف بموجب القاعدة الجديدة. وقالت منصة المدونات القصيرة "بدءًا من وقت قريب، سنضيف تسميات مرئية للعامة إلى التغريدات التي تم تحديدها على أنها من المحتمل أن تنتهك سياساتنا لإعلامك بأننا حددنا ظهورها".

قال موقع تويتر إن أصحاب التغريدات المقيدة، سيكونون قادرين على إرسال ملاحظات، إذا اعتقدوا "أننا قيدنا ظهور محتواهم بشكل غير صحيح.

وأضافت الشركة "في الوقت الحالي، لا يضمن إرسال التعليقات أنك ستتلقى ردًا أو استعادة الوصول إلى تغريدتك. نحن نعمل على السماح للمستخدمين بالطعن في قرارنا بالتقييد".