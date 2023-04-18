شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب من "إل جي"

أطلقت شركة إل جي الشاشة المنحنية 38WN95CP الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة المنحنية العريضة للغاية تشتمل على لوحة Nano-IPS قياس 38 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1600*3840 بيكسل وبنسبة باعية 24:10. وتمتاز شاشة إل جي الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 99%، بينما تصل نسبة التباين إلى 1000:1 مع درجة السطوع 447 قنديلة/م2 ودعم معيار DisplayHDR600.

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وتروج إل جي لشاشة الألعاب الجديدة من خلال زمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي يبلغ واحد مللي ثانية مع دعم تقنية FreeSync Premium Pro، ويصل معدل تنشيط الصورة إلى 144 هرتز، وهو ما يتوافق مع المعيار الحالي لشاشات الألعاب.

ولا تقتصر مزايا شاشة إل جي 38WN95CP الجديدة على عشاق الألعاب فقط، ولكن يمكن للمستخدمين المحترفين الاستفادة منها أيضا لتعزيز الإنتاجية.

وتمتاز الشاشة بإمكانية تعديل وضعها من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير، كما أنها تزخر بالعديد من منافذ التوصيل ومنها منفذ Thunderbolt 3 ومنفذ USB ومنفذ HDMI ومنفذ DisplayPort.