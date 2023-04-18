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نمـــــــــــــاء يتعاقد مع الأسمر

18 ابريل 2023 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي نماء مع اللاعب فراس الأسمر لتعزيز صفوف الفريق في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، قادما من فريق نادي شباب جباليا.

ويأتي التعاقد مع الأسمر لتدعيم مركز خط الوسط، بعدما ظهر اللاعب بشكل لافت مع الثوار خلال الموسمين الماضيين، ومن قبلها مع فريق اتحاد بيت حانون.

ووقع الأسمر "23" عاما، على كشوفات نماء أمس، لينضم لكتيبة المحاربين التي تستعد للمنافسة على خطف بطاقة الصعود لدوري الدرجة الممتازة الموسم القادم.

ويعتبر الأسمر اللاعب التاسع الذي تعاقد معه نماء، حيث وسبق وأن تعاقد مع اللاعبين (أحمد الشاعر، وبلال حمدان، وشادي بصلة، ومصطفى حسب الله، وحاتم نصار، ومحمد سلمان، ويوسف أبو زيد، ومحمود عطية)، بينما تم تجديد عقود عاهد أبو مراحيل وحمزة سلامة وعلي أبو مصطفى ومحمد القاضي، ورحل عن الفريق فادي عساف وسعيظ السباخي ,وشادي أبو العراج، ونايف الغول.

وجدد نماء عقد المدرب بسام أبو الصادق للاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم في الموسم المقبل، وتعيين يوسف السلطان مدربا لحراس المرمى.

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#نادي نماء #فراس الأسمر

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