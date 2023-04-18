عائلة المحرر علي البرغوثي تطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عنه

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال الأسير المحرر علي حسين البرغوثي من قرية عابود قضاء رام الله لليوم الثامن على التوالي.

وطالبت عائلة البرغوثي، بالإفراج الفوري عن ابنها الأسير المحرر من سجون الاحتلال، والمعتقل حالياً في سجون السلطة.

وعبرت العائلة عن أسفها لاستهداف السلطة لأبنائها، وإبعاد علي عن ذويه وأطفاله في شهر رمضان الكريم.

وقالت أم علي إن اعتقال ابنها وخاصة في شهر رمضان، يزيد من صعوبة الأمر على أطفاله وزوجته.

وأضافت أن أجهزة السلطة التي تنفذ الاعتقالات السياسية، تعيش على أوجاع وآلام أهالي المعتقلين السياسيين.

يشار إلى أن علي البرغوثي أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، كما أن والده وأعمامه أسرى محررون من سجون الاحتلال، وطالما عانت عائلته من الملاحقة والاعتقال.

ويحرم الاعتقال السياسي في سجون السلطة بالضفة الغربية، أكثر من 30 مواطنا من الجلوس مع عائلاتهم في رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين