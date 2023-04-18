فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة المحرر علي البرغوثي تطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عنه

محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين جديدين مع ليفربول

14 جريمة قتل في الداخل المحتل خلال مارس الماضي

من هو حكم مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي؟

"هيئة الأسرى": الحالة الصحية للأسير "دقة" صعبة وما زال بحاجة لرعاية حثيثة

وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس الأسد في دمشق

إليك المدة السليمة.. تحذير من القيلولة الطويلة‍!

تعرف إلى السبب.. جنود سرية كاملة في لواء غولاني يتمردون ويلقون السلاح

السودان: حميدتي يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة

وفاة القيادي في حركة حماس بنابلس الشيخ فياض الأغبر

عائلة المحرر علي البرغوثي تطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عنه

18 ابريل 2023 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
...

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال الأسير المحرر علي حسين البرغوثي من قرية عابود قضاء رام الله لليوم الثامن على التوالي.

  وطالبت عائلة البرغوثي، بالإفراج الفوري عن ابنها الأسير المحرر من سجون الاحتلال، والمعتقل حالياً في سجون السلطة.

 وعبرت العائلة عن أسفها لاستهداف السلطة لأبنائها، وإبعاد علي عن ذويه وأطفاله في شهر رمضان الكريم.

وقالت أم علي إن اعتقال ابنها وخاصة في شهر رمضان، يزيد من صعوبة الأمر على أطفاله وزوجته.

 وأضافت أن أجهزة السلطة التي تنفذ الاعتقالات السياسية، تعيش على أوجاع وآلام أهالي المعتقلين السياسيين.

 يشار إلى أن علي البرغوثي أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، كما أن والده وأعمامه أسرى محررون من سجون الاحتلال، وطالما عانت عائلته من الملاحقة والاعتقال.

 ويحرم الاعتقال السياسي في سجون السلطة بالضفة الغربية، أكثر من 30 مواطنا من الجلوس مع عائلاتهم في رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى #الضفة #التنسيق الأمني #أجهزة السلطة

متعلقات

الأكثر قراءة