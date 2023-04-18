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80 عملًا مقاومًا في الداخل المحتل خلال مارس الماضي

14 جريمة قتل في الداخل المحتل خلال مارس الماضي

18 ابريل 2023 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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تصاعدت جرائم القتل وأعمال العنف في الداخل الفلسطيني خلال آذار/ مارس الماضي، وبلغت حصيلة ضحايا القتل 14 شخص، بينهم 3 سيدات و3 أطفال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إصابة العشرات بجروح بعضهم بحالات خطيرة، جراء جرائم مختلفة ارتكبت في عدة بلدات بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأشار التقرير الصادر عن "معطي" إلى أن الجريمة في الداخل المحتل تشكل ظاهرة مخيفة تهدد النسيج المجتمعي لفلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، ويتحمل الاحتلال وشرطته المسؤولية الأكبر في إشاعتها.

وذكر أن الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الداخل المحتل بلغت 80 عملاً إجرامياً، تنوعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن وأعمال عنف وحرق مركبات نتيجة شجار.

ورصد "معطي" 57 جريمة إطلاق نار، و16 أعمال عنف، و7 جرائم طعن في الداخل المحتل، فيما سجل النقب المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت 19 جريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #جرائم القتل في الداخل المحتل

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