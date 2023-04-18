من هو حكم مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي؟

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اسم الحكم الذي سيقود ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المقدمة من الجولة 25 من دوري روشن السعودي.



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ الإنجليزي، مايكل أوليفر سيكون حكمًا للساحة، في حين يساعده ستيوارت بارت، وسيمون بينيت.



وأكد الحساب أنّ الحكم السعودي خالدي الطريس سيكون حكمًا رابعًا، في حين سيكون الحكم الإنجليزي دارين إنغلاند حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الحكم السعودي سعد السبيعي.



ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد، في حين يحل الهلال رابعًا في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.