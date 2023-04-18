وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس الأسد في دمشق

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وذلك في أول زيارة رسمية سعودية لسورية منذ القطيعة عقب اندلاع الثورة السورية قبل 12 عامًا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أنّ بن فرحان التقى الأسد في دمشق، في أهم خطوة حتى الآن نحو التطبيع مع النظام السوري منذ عقد من الزمن.





وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد للسعودية، وبعد اجتماع لدول عربية لبحث عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وكان وزير خارجية سوريا فيصل المقداد قد وصل إلى مدينة جدة، الأربعاء الماضي، بناءً على دعوة من نظيره السعودي، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.





وأتت زيارة المقداد، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، في إطار دعوة وزير الخارجية السعودي لـ"عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍّ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سورية".





وقالت وزارة الخارجية السعودية، بعد الزيارة، نقلاً عن بيان مشترك، إنّ وزير الخارجية السعودي ونظيره في النظام السوري، رحّبا ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية.

وأضافت الوزارة أنّ الوزيرين عقدا جلسة مشتركة ناقشا خلالها الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية.

المصدر / وكالات