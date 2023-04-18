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وفاة القيادي في حركة حماس بنابلس الشيخ فياض الأغبر

18 ابريل 2023 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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فياض الأغبر

توفي ظهر اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بمحافظة نابلس الشيخ فياض الأغبر، وذلك بعد وعكة صحية تعرض لها.

وانتقل الشيخ الأغبر إلى الرفيق الأعلى في اليوم السابع وعشرين من شهر رمضان المبارك، عقب مسيرة حافلة بالعطاء، والتي بذلها خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني ولأهالي محافظة نابلس.

وشغل الأغبر مديرًا لأوقاف نابلس، وكذلك عضوًا في المجلس البلدي بنابلس، وهو صاحب سيرة عطرة لكل من عرفه، وتعرّض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعدُّ الشيخ فياض الأغبر رجل إصلاح وأحد رموز الحركة الإسلامية في نابلس ومن رواد العمل المجتمعي، وقدم الكثير من التضحيات في سبيل دينه ووطنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #الشيخ فياض الأغبر

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