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الغرباوي يستقيل من إدارة الأهلي

18 ابريل 2023 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي:

تقدم الكابتن أشرف الغرباوي المشرف الرياضي للنادي الأهلي باستقالته من مجلس الإدارة، على الرغم من تحقيق هدف الفريق في العودة إلى الدوري الممتاز.

وكشف مصدر موثوق أن استقالة الغرباوي نهائية ولا ينوي التراجع عنها وترك المجال أمام زملائه في مجلس إدارة النادي لاستكمال ملف تحضيرات الفريق في الموسم المقبل.

وجاءت استقالة الغرباوي في مساعيه لتعزيز صفوف الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية للفريق في الموسم المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية التعاقد خمسة لاعبين هم سامي الداعور ومحمد الحداد وإبراهيم النتيل والحارسين إياد أبو دياب وإبراهيم الكويفي.

ويعاني الأهلي من ضائقة مالية منذ سنوات وزادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل توفير احتياجات اللاعبين والفريق يتسبب في الكثير الأزمات والتي أدت لعدم استقرار الفريق الذي هبط للدرجة الأولى منذ موسم 2013/2014 في ثلاث مرات مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نادي الأهلي #أشرف الغرباوي

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