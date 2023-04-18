نصائح لتجنُّب اضطرابات الجهاز الهضمي خلال العيد

الفسيخ، السماقية، الكعك، الشوكولاتة، والعصائر والمشروبات الغازية، من أكلات ومشروبات العيد المتعارف عليها، والتي تجتمع سوية في آن واحد، ما يسبب الكثير من المشكلات الصحية التي قد تنغص على الشخص فرحته في أيام العيد مثل اضطرابات المعدة، وتلبك معوي وصولاً إلى التسمم.

ولتفادي هذه الانتكاسات التي تظهر بسبب التناول السيء وغير المنظم لهذه المأكولات والمشروبات جمعاء، نفرد مساحة واسعة في هذا التقرير لبعض النصائح المهمة لأكل آمن، وصحة مضمونة بإذن الله.

لتفادي اضطرابات المعدة

اعتاد الكثيرون على تناول الفسيخ منذ الصباح الباكر على الإفطار، وربما يضيف له البعض طبق السماقية ثم تحلاية الكعك والمشروبات الغازية خلال الزيارات التي تأتي بعد هذه الوجبة الدسمة، ناهيك عن الشوكولاتة والحلويات والمكسرات، ما يزيد الأمر سوءاً على المعدة التي اعتادت لشهر كامل نظام الصيام.

قدم الدكتور محمود الشيخ علي، عدة نصائح لتفادي اضطرابات المعدة والحموضة، والتسمم.

وبدأ حديثه قائلاً: "ابدأوا يومكم بتناول التمر، مع وجبة إفطار خفيفة ومتأخرة تحتوي الجبنة البيضاء والخضراوات، لتفادي صدمة المعدة بالوجبات الدسمة".

وصّنف الشيخ علي الأطعمة بالمالحة والحلوة، أما المالحة المتمثلة بالفسيخ، شدد على أهمية اتباع الطرق الصحيحة لتصنيعه من خلال تمليحه جيداً حتى لا يتلف، ولمدة لا تزيد عن 30 يوماً لتجنب التسمم، ونصح بشرائه من محال معروفة لضمان آلية التصنيع وجودته.

التناول الآمن للفسيخ

وفيما يتعلق بطريقة التناول الآمن، نوه ابن النفيس إلى أهمية أن تكون الأسماك المدخنة مغلفة وذات لون ذهبي لامع، جلدها غير متهتك، لافتاً إلى عدم تناولها نيئة.

ونصح بضرورة غسل الأسماك المملحة بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح، وشدد على أهمية الملاحظة الدقيقة لما في داخلها فإن كان لونها أبيض يجب إتلافها فوراً، مع ملاحظة ما إذا كانت الديدان قد ظهرت فيها.

وأضاف الشيخ علي: "من الضار تناول الفسيخ الحلو غير المملح"، وأفاد بأن الكمية المناسبة لتناول الفرد للفسيخ يجب ألا تتجاوز الـ 100 جرام في الوجبة الواحدة.

ولفت إلى ضرورة الانتباه لصلاحية الفسيخ، لأن انتهاء صلاحيته قد يسبب التسمم نتيجة لتراكم البكتيريا اللاهوائية، والتي يبطل مفعولها فقط في حال تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية، مدة عشر دقائق في القلي بالزيت.

وأوضح أن أعراض التسمم تبدأ بعد 8 – 12 ساعة من تناوله، وهي زغللة في العين، وازدواجية في الرؤية، وجفاف بالحلق، وصعوبة في الكلام والبلع، وضعف بالعضلات، وصولاً إلى ضيق التنفس، وفي حال الشعور بها يجب التوجه فوراً إلى المستشفى.

ويفضّل أخصائي التغذية بتناول الخس والخيار وإضافة الليمون مع السمك المملح.

ونوه بضرورة تقليل تناول الموالح والحلويات بالنسبة للأطفال والحوامل، ومرضى القلب والكلى والكبد وقرحة المعدة، لأنها قد تضر بهم.

ونصح الشيخ علي بتناول الكركديه والبقدونس لإدرار البول، إضافة إلى الأعشاب التي تطهر المعدة، وتقاوم التلوث مثل الشاب الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

تقليل الحلويات

وبالنسبة للحلويات مثل كعك العيد، فإنها تحتوي على سكريات عالية، حيث تحتوي كعكة واحدة تزن تقريباً 50 جراماً على 300 سعرٍ حراري، أي ما يعادل كمية الطاقة الموجودة في 4 تفاحات، حسب ما أفاد به الشيخ علي.

وحذر من الإفراط في تناول الحلويات صباحاً لما تسببه من إرباك في الجهاز الهضمي، وبالتالي تلبك معوي، وحدوث إسهال شديد قد تصحبه بعض المخاطر الصحية الأخرى.

إضافة إلى محاولة تقنين تناول الحلويات في الزيارات والضيافة للمصابين بداء السكري، والسمنة، وارتفاع دهول الدم، وللخروج من مأزق الحرج نصح ابن النفيس باستبدال الحلو بحبة فاكهة أو كوب عصير الفاكهة.

وبرغم القيمة الغذائية لبعض مأكولات العيد، مثل السماقية إلا أن ابن النفيس نصح بعدم تناولها بعد فترة صيام طويلة، وفضّل تناولها كوجبة غداء.

وختم قوله بأهمية التدريج في تناول الطعام بعد شهر كامل من الصيام، لتفادي صدمة المعدة، وقال: "فضل تناول 6 وجبات صغيرة، أفضل من 3 كاملة"، وتابع: "ومن المهم أن تكون الأطعمة سهلة الهضم"، ونوه إلى أهمية الابتعاد عن الدهون المعقدة قدر الإمكان.

وحذر من شرب الدخان أنو الشاي والقهوة على معدة خاوية كما اعتاد البعض.

المصدر / وكالات