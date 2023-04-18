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محدث بالفيديو والصور إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

18 ابريل 2023 . الساعة 15:03 بتوقيت القدس
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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين (أرشيف)

أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، وسط اشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل، وحاصرت أخرى، فيما انتشر قناصتها على أسطح المنازل في عملية ما زالت مستمرة على أطراف المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 5 إصابات بينهم سيدة، برصاص الاحتلال الحي في الأطراف، إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا التخصصي.

وأفاد مستشفى ابن سينا التخصصي، أن ضابط إسعاف أصيب بشظية في الصدر، خلال اقتحام مخيم جنين.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، واشتبكوا معها بالرصاص وتفجير العبوات.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم بعد اعتقال عدد من الشبان.

فيما خلفت قوات الاحتلال خرابًا ودمارًا كبيرين في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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