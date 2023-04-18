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اليوم صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية

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اليوم صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية

18 ابريل 2023 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
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اليوم صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة المالية برام الله، اليوم الثلاثاء أنه سيتم صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 131 مليون شيقل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و30 ألف أسرة في الضفة الغربية.

كما أعلنت أنه سيتم، اليوم الثلاثاء، صرف دفعة مسبقة بنسبة 30% عن راتب شهر أبريل/ نيسان لجميع الموظفين.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم صرف الدفعة المتبقية من راتب شهر نيسان في موعده.

يذكر أن آخر دفعة تلقاها منتفعو الشؤون الاجتماعية كانت في شهر أكتوبر الماضي.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل، وفق محدّدات مُعلنة.

وتعاني الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصصات عسرًا شديدًا في تدبير شؤونهم المعيشية ومتطلباتها قد تمتد لأشهر في إثر عدم التزام وزارة المالية في رام الله بصرف تلك المخصصات في مواعيدها رغم توفر الأموال بذريعة عدم توافر السيولة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الشؤون #مستحقات الشؤون #دفعة الشؤون

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