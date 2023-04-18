الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 73

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ73 على التوالي، وسط تحذيرات من تدهور كبير طرأ على وضعه الصحي.

وكان نادي الأسير قد حمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين شمال الضفة المحتلة، والذي يواصل إضرابه رفضًا لاعتقاله، وسط استمرار تدهور وضعه الصحي، حيث يقبع فيما تُسمّى (بعيادة سجن الرملة).

وبيّن نادي الأسير، أنّه ورغم وضعه الصحيّ الصعب، والذي يزداد خطورة أكثر مع مرور الوقت، فإنّ إدارة السجون لم تترك أداة تنكيلٍ، إلا واستخدمتها بحقّه منذ اعتقاله في الخامس من شباط/ فبراير المنصرم.

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ومنذ 71 يومًا ترفض إدارة السجون تزويده بملابس، وهو ما يزال يرتدي ذات الملابس التي اُعتقل فيها، كما أنّه لم يستحم منذ يوم اعتقاله، وتحتجزه إدارة السجن في زنزانة مليئة بالحشرات، شديدة البرودة، وتتعمّد ترك (شباك) الزنزانة مفتوحًا طوال الوقت.

يذكر أنّ عدنان كان معتقلًا في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات حيث تجاوزت اعتقالاته نحو 12 اعتقالًا، خاض فيها عدّة إضرابات عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه.

المصدر / فلسطين أون لاين