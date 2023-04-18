فلسطينيو الداخل المحتل يُنعشون أسواق الضفة الغربية بشراء مستلزمات العيد

قلقيلية/ مصطفى صبري:

تُعد أسواق الضفة الغربية الوجهة المفضلة لـفلسطينيي الداخل المحتل لشراء احتياجاتهم المختلفة خلال شهر رمضان والأعياد.

وفي تلك العملية بلا شك تتبادل المنفعة بين البائع والمشتري؛ فالأول يحقق معدلات بيع أكبر، والثاني يحصل على سلعته بسعر أقل من الأسواق الإسرائيلية.

وتُعد جنين وطولكرم وقلقيلية أكثر المدن استقبالًا لمتسوقي الداخل المحتل بحكم التقارب الجغرافي.

يقول رئيس الغرفة التجارية في محافظة قلقيلية طارق شاور: "إن القوة الشرائية تزداد مع قدوم الأهل من الداخل الفلسطيني إلى مناطق الضفة الغربية، فالحركة التجارية تنتعش".

وأضاف شاور لصحيفة "فلسطين" أن مدينة قلقيلية معزولة ومحاطة بالجدار والأسيجة الأمنية، وبالتالي تَوجُّه المتسوقين إليها يُعد رافعة لاقتصاد المدينة المنكوبة".

وتابع: "معظم المحلات تستفيد من هذه الظاهرة الإيجابية التي تساعد التجار على تحمُّل التكاليف الباهظة خلال أيام السنة، الغرفة التجارية تسعى دومًا لتسهيل قدوم المتسوقين من خلال تشجيعهم بإطلاق دعوات في مدن الداخل حتى يتسنى قدومهم إلى مدينة قلقيلية وغيرها من المدن.

المتسوق من مدينة كفر قاسم في المثلث الجنوبي في الداخل الفلسطيني عادل أبو جابر يقول: "اعتدت برفقة أصدقائي القدوم إلى الضفة الغربية لشراء الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان وعيد الفطر، وفي أيام الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت أحضر أيضًا لاقتناء بعض الاحتياجات وتناول الطعام".

وتحدث أبو جابر عن التفتيش الدقيق الذي يوجهه أثناء مروره بالحواجز الإسرائيلية، ومحاولات العناصر الأمنية المنتشرة على تلك الحواجز، التنغيص عليهم، وعرقلة تنقلهم إذا ما تبين لهم أن عملية الشراء جاءت من أسواق الضفة الغربية.

يقول التاجر سامر أبو حسيب من مدينة طولكرم: "لا شك أن قدوم المتسوقين من الداخل الفلسطيني يقوّي اقتصاد المدينة، فأعداد المتسوقين كبيرة من مدن الطيبة وقلنسوة وباقة الغربية وجت، وحتى المثلث الشمالي مثل مدينة أم الفحم ومن الطيرة، وهذا له مردود إيجابي على التجار بالذات".

وأضاف أبو حسيب لصحيفة "فلسطين": خلال حديثي مع التجار يتضح حجم الفائدة التي تعم على البلد من المتسوقين، ويستطيع أي مراقب مشاهدة حجم المتسوقين من خلال المعبر الجنوبي للمدينة، فطوابير السيارات التي تحمل لوحة تسجيل صفراء تشاهد وهي تغادر المدينة محملة بما لذ وطاب، ولو هناك حرية أكثر لدخول المتسوقين من الداخل لكانت الأعداد مضاعفة ومع ذلك هناك رضا عام من التجار على الحركة التجارية النشطة التي يتسبب بها المتسوقون من الداخل".

المواطن من مدينة الطيبة زياد الحريري يقول: "أذهب إلى مدينة نابلس للتسوق في البلدة القديمة فأنا أعشق النمط التاريخي للسوق القديم وأشعر أنني أسير في مدينة تاريخية كمدينة القدس ودمشق وغيرها، فذهابي أنا وعائلتي إلى نابلس له هدفان أحدهما التسوق والثاني السياحة الداخلية ويلحّ عليّ أفراد عائلتي من أجل الذهاب إلى مدينة نابلس ولو من أجل تناول الكنافة في البلدة القديمة فقط".

الخبير الاقتصادي عماد الدين أمين يقول: "عندما يأتي المتسوق من الداخل إلى مناطق الضفة فهناك فرق شاسع في الدخل بين المواطن في الضفة الغربية والمواطن في الداخل الفلسطيني لذا يخدم هذا الفارق القوة الشرائية في مناطق الضفة، فالأسعار أقل والبضائع متوفرة والمسافة ليست بالبعيدة، ولولا وجود المعابر وإجراءاتها الأمنية لكانت الأعداد تفوق الحالية بعدة أضعاف كما أن هناك حسًّا وطنيًّا لدى المتسوقين لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يتعرض للنكبات بفعل إجراءات الاحتلال فأي حاجز عسكري على مداخل المدن يحوّل المدينة إلى مدينة أشباح".