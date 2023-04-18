هل كانت ليلة 27 رمضان هي "ليلة القدر"؟

يجتهد كثير من المسلمين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام، في تحري ليلة القدر، بعد قيام الليالي الوترية من الشهر المبارك، طلبًا للمغفرة والعتق من النار، وانتظارًا لليلة خيرٌ من ألف شهر، يستجيب فيها الله عز وجل الدعاء وتتنزل الملائكة والروح فيها.
وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، خاصة الليالي الوترية، فكل ليلة وترية بمثابة فرصة يتمنى المسلم أن يفوز بها ليكسب قيام ليلة القدر.
بث مباشر..#شروق_الشمس اليوم..هل كانت ليلة ٢٧ #ليلة_القدر؟ pic.twitter.com/X8O9W9l8PS— Amr Khaled (@amrkhaled) April 18, 2023
وليلة أمس، كانت ليلة 27 من شهر رمضان، وهي ليلة وترية، وتداول الكثير علامات تؤكد أن أمس، كانت ليلة القدر، منها شروق الشمس دون شعاع، بيضاء اللون، كما كانت السماء صافية، وفق ما جاء بمقاطع فيديو عبر منصات التواصل.
لحظة شروق شمس يوم 27— مساعد بن عبدالله (@Mus3aed) April 18, 2023
قرص الشمس يظهر بوضوح تام
وهذه والله اعلم انها علامة من علامات
ان #ليله_27 كانت هي #ليلة_القدر
التصوير في مدينة #الخفجي pic.twitter.com/ixl6NHHHG8
شمس صبيحة يوم ٢٧ ، وانا اوافق ما ذهب اليه صاحب المقطع والله اعلم ..— سعيد .. 🇸🇦 (@syd37055054) April 18, 2023
على فكره باقي يومين اجتهدوا فيها عسى الله يتقبل مننا ومنكم ..
#ليلة_القدر pic.twitter.com/xvEgrs9pSY