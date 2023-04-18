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هل كانت ليلة 27 رمضان هي "ليلة القدر"؟

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بالفيديو هل كانت ليلة 27 رمضان هي "ليلة القدر"؟

18 ابريل 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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هل كانت ليلة 27 رمضان هي "ليلة القدر"؟

 يجتهد كثير من المسلمين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام، في تحري ليلة القدر، بعد قيام الليالي الوترية من الشهر المبارك، طلبًا للمغفرة والعتق من النار، وانتظارًا لليلة خيرٌ من ألف شهر، يستجيب فيها الله عز وجل الدعاء وتتنزل الملائكة والروح فيها.

وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، خاصة الليالي الوترية، فكل ليلة وترية بمثابة فرصة يتمنى المسلم أن يفوز بها ليكسب قيام ليلة القدر.

وليلة أمس، كانت ليلة 27 من شهر رمضان، وهي ليلة وترية، وتداول الكثير علامات تؤكد أن أمس، كانت ليلة القدر، منها شروق الشمس دون شعاع، بيضاء اللون، كما كانت السماء صافية، وفق ما جاء بمقاطع فيديو عبر منصات التواصل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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