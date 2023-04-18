هل كانت ليلة 27 رمضان هي "ليلة القدر"؟

يجتهد كثير من المسلمين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام، في تحري ليلة القدر، بعد قيام الليالي الوترية من الشهر المبارك، طلبًا للمغفرة والعتق من النار، وانتظارًا لليلة خيرٌ من ألف شهر، يستجيب فيها الله عز وجل الدعاء وتتنزل الملائكة والروح فيها.

وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، خاصة الليالي الوترية، فكل ليلة وترية بمثابة فرصة يتمنى المسلم أن يفوز بها ليكسب قيام ليلة القدر.

وليلة أمس، كانت ليلة 27 من شهر رمضان، وهي ليلة وترية، وتداول الكثير علامات تؤكد أن أمس، كانت ليلة القدر، منها شروق الشمس دون شعاع، بيضاء اللون، كما كانت السماء صافية، وفق ما جاء بمقاطع فيديو عبر منصات التواصل.

لحظة شروق شمس يوم 27

قرص الشمس يظهر بوضوح تام

وهذه والله اعلم انها علامة من علامات

ان #ليله_27 كانت هي #ليلة_القدر

التصوير في مدينة #الخفجي pic.twitter.com/ixl6NHHHG8 — مساعد بن عبدالله (@Mus3aed) April 18, 2023

شمس صبيحة يوم ٢٧ ، وانا اوافق ما ذهب اليه صاحب المقطع والله اعلم ..



على فكره باقي يومين اجتهدوا فيها عسى الله يتقبل مننا ومنكم ..



#ليلة_القدر pic.twitter.com/xvEgrs9pSY — سعيد .. 🇸🇦 (@syd37055054) April 18, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين