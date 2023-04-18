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"حماس": عملية الشيخ جراح رد طبيعي على جرائم الاحتلال

18 ابريل 2023 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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"حماس": عملية الشيخ جراح رد طبيعي على جرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حركة "حماس"، عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، اليوم الثلاثاء، إن عملية اطلاق النار بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، التي جرت صباحا، رد طبيعي على جرائم الاحتلال.

وبارك حمادة في تصريح صحفي، سواعد المقاومة "ونشد على يدها لاستمرار التصدي لعدوان الاحتلال وضرب العدو المتغطرس بيد من حديد".

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ودعا أهلنا في القدس لحماية البطل منفذ العملية والتعمية عنه بكل الطرق والوسائل، محذرا في السياق قوات الاحتلال من مغبة استمرار العدوان على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأصيب مستوطنان صباح اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتداءات على أهالي الحي، عقب العملية البطولية التي انسحب منفذها بسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جرائم الاحتلال #محمد حمادة #عملية الشيخ جراح

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