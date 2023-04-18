البرهان يصدر قراراً بالعفو عن كل من يضع السلاح من قوات الدعم السريع

أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بالعفو عن كل من يضع السلاح من قوات الدعم السريع مع استيعابهم بالجيش.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، قبل ذلك، إن بلاده تعيش محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة، داعياً أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم.

ووصف المتحدث في اتصال به عبر الهاتف على شاشة تلفزيون الدولة الرسمي، وصف أفراد الدعم السريع بأنهم من أبناء السودان ولا مصلحة لهم في القتال، وقال إن الميليشيات المتمردة تحولت إلى مجموعات تنشد الهرب، وإن قادة الدعم السريع يقومون بتحركات مريبة.

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كما بعث برسالة طمأنة إلى مواطني بلاده قائلاً: إن مناوشات اليوم كانت محدودة جداً، داعيا المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر.

وأكد في حديثه أن القوات المسلحة مسيطرة على الموقف، وأن الشعب السوداني مع قواته المسلحة منذ اللحظة الأولى.

من جهتها، رفضت قوات الدعم السريع أي قرار صادر عن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، معتبرة أنه باطل جملة وتفصيلاً.

وفي بيان جديد شديد اللهجة صدر، صباح اليوم الثلاثاء، اعتبرت أن دعوة قائد الجيش الأخيرة لعناصرها من أجل إلقاء السلاح، واعداً بإعفائهم من العقوبات أو الملاحقة، باطلة.

ووصفت البرهان بالإرهابي الذي يبحث عن نصر زائف، وهو مختبئ في جحر تطارده قواتنا الباسلة، وفق تعبيرها.

كما اعتبرت أن «من لا يستطيع حماية نفسه وهو مولي الأدبار لا يملك حق إصدار القرارات، وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه»، في إشارة إلى قائد الجيش والقرارات التي أفصح عنها خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك، جددت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، دعوتها عناصر القوات المسلحة بالانضمام لخيارات الشعب في الحرية والديمقراطية، في إشارة للانشقاق والالتحاق بصفوف الدعم السريع. وأكدت أنها ستضمن معاملة أسرى القوات المسلحة معاملة إنسانية.

كما طمأنت أسرهم بأن أبناءهم في أيدٍ أمينة، وسيجدون الرعاية الطبية التي يستحقونها.

المصدر / وكالات