الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم الثلاثاء إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي بحت في ساعات النهار، وتكون الأجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو خماسيني جاف ومغبر خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، ليلاً تنخفض الحرارة بشكل واضح مع بقائها عالية نسبياً، الرياح تكون جنوبية الى جدنوبية شرقية.

الطقس يوم الخميس

الخميس:يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وبقيم تصل الى تحو العشرة درجات عن اليوم السابق. ويسود جو ربيعي لطيف نهاراً ومائل للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: طرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو غائم جزئي إلى غائم نهاراً وبارد في ساعات الصباح والمساء والليل .

الطقس يوم السبت

السبت: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل تماماً، وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة، ليلاً يسود جو مائل للبرودة إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية.

المصدر / فلسطين أون لاين