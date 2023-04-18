المنفذ انسحب بسلام.. إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار بالشيخ جراح

أصيب مستوطنان إسرائيليان صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق شاب فلسطيني عليهما في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه تم الإعلان عن إصابة إسرائيليين اثنين من الحريديم بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس، وانسحاب المنفذ.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قوات معززة من شرطة الاحتلال أجرت عمليات بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح.

وأشارت القناة إلى أن قوات من الشرطة وعناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" حاصروا بناية مخيم الصمود في الحي، وذلك بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

وعرقلت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين في الشيخ جراح، وأجبرت أهالي بناية مخيم الصمود في الحي على الخروج منها لتفتيشها، بحثا عن منفذ العملية.

وقامت شرطة الاحتلال بعد عمليات التفتيش بالاعتداء على عدد من الشبان، كما اقتحمت قوات الاحتلال مسجدا ودنسته في حي الشيخ جراح، بحثا عن منفذ العملية.

ووفق إذاعة الجيش طلبت قوات أمن الاحتلال من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات لشرطة الاحتلال في البحث عن منفذ إطلاق النار.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية " كان" إلى أن المصابين هما من التيار الحريدي غادرا ما يسمى قبر "شمعون هتصديك" في سيارتهما، حيث أطلق المنفذ النار عليهما.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ عملية إطلاق النار كان يستقل مركبة، وأطلق النار على المارة وغادر المكان بعدها>

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48