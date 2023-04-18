الآلاف يتوافدون لإحياء ليلة الـ 27 بالمسجد الأقصى

توافد عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، لإحياء ليلة الـ27 في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى مدينة القدس.

وتوجَّه الآلاف إلى حاجز قلنديا، للوصول للمسجد الأقصى وإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان، فيما وصلت أفواج جديدة من الفلسطينيين إلى الأقصى لإعماره في هذه الليلة المباركة.

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وهتف الآلاف من المصلين والمعتكفين عقب أداء صلاة التراويح، للمقاومة ولقائد أركانها "محمد الضيف"، ورفعوا لافتات مؤيّدة للمقاومة.

وسادت أجواء إيمانية عامرة بالمصلين في المسجد الأقصى، استعداداً لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، بينما عزَّزت قوات الاحتلال تواجدها عند طريق المجاهدين بين باب حطة والأسباط لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.

ويشارك المعتكفين في المسجد الأقصى هذه الليلة الشيخ رائد صلاح، بعد حرمان استمر لنحو 15 سنة بسبب تضييقات الاحتلال.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

المصدر / فلسطين أون لاين