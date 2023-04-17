ما الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكمة من إخراج زكاة الفطر، خلال شهر رمضان الذي قارب على الانتهاء.

الحكمة من إخراج زكاة الفطر

وقالت دار الإفتاء المصرية، فيما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "أداء الزكاة: وهي مطهرة للصائم مما وقع فيه من خلل في صيامه، وفيها إطعام وسد لحاجة المحتاجين في رمضان وليلة العيد".

وأضافت: "يجوز إخراجها مالًا؛ تحقيقًا لمنفعة المستحقين وهذا ما عليه الفتوى".

قيمة زكاة الفطر

وفي فتوى سابقة، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مدى جواز إخراج زكاة الفطر نقودا من عدمه، في ظل تأكيد البعض على ضرورة إخراجها حبوبا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، فيما كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 30 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له".

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المصدر / وكالات