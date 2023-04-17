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خريشة: المقاومة أثبتت للاحتلال ولكل العالم أن المساس بالأقصى خط أحمر

17 ابريل 2023 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن المقاومة أثبتت للاحتلال ولكل العالم، أن العدوان على المسجد الأقصى خط أحمر.

وأضاف خريشة أن "هناك معادلة جديدة فرضتها المقاومة، بأن أي مساس بالأقصى سيقابل برد"، مشيراً إلى أن "يوم القدس العالمي يعبر عن إرادة شعوب الأمة لتحرير القدس".

وذكر أن المقاومة الفلسطينية باتت عنصراً مهماً ضمن محور المقاومة، ومهرجان "الضفة درع القدس" يؤكد توحيد الساحات والجبهات في وجه الاحتلال.

وتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم الاثنين، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #الاحتلال #المجلس التشريعي #حسن خريشة

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