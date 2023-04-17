الكشف عن حقيقة استبعاد أندية غزة من بطولة القدس والكرامة

غزة/ وائل الحلبي:

يبحث الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم تحديد موعد جديد لإقامة بطولة القدس والكرامة، التي الاعلان عن إقامتها الشهر القادم في فلسطين بمشاركة أندية أردنية وفلسطينية.

وقال مصدر موثوق إن موعد إقامة البطولة يتعارض مع موعد انطلاق الموسم الرياضي في الأردن، حيث تبدأ منافساته ببطولة الدرع الاتحاد الأردني في الفترة من من 4/5/2023 وحتى 14/7/2023 الأمر الذي يعيق إقامة بطولة القدس والكرامة في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقا.

وتعد هذه النسخة من بطولة درع الاتحاد الأردني استثنائية خاصة وأنها تأتي ضمن احتفالات المملكة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، حيث أطلق الاتحاد لقب "درع المئوية" على النسخة الـ36 من بطولة الدرع والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.

وأوضح المصدر أن المباحثات لا زالت مستمرة بين الاتحادين في ظل زيارة فليح الدعجة نائب أمين سر الاتحاد الأردني وعوض شعيبات مدير دائرة المسابقات للضفة الغربية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لبطولة القدس والكرامة في الأيام القادمة.

ونفى المصدر ما يتم تداوله من معلومات حول أسماء الفرق المشاركة، مبينا أن ما يتم الحديث عنه بين مسؤولي الاتحادين هو موعد البطولة، ولم يتم التطرق لأسماء الفرق سواء الأردنية، وأنه لا صحة لأنباء استبعاد أي فريق من غزة للمشاركة في المسابقة.

وشارك في النسخة السابقة ثلاثة فرق من فلسطين هي شباب الخليل وشباب رفح وجبل المكبر، إلى جانب فرق الوحدات والفيصلي والرمثا من الأردن، حيث تُوج الوحدات باللقب بعد فوزه على المكبر في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان نادي خدمات رفح طلب من اتحاد كرة القدم المشاركة في البطولة عقب تتويجه بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، فيما يسعى شباب رفح لتكرار تواجده في البطولة بصفته بطلا للدوري الممتاز عن الموسم قبل الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين